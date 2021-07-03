РИАМО - 3 июл. В субботу в Москве и Подмосковье прогнозируется переменная облачность, местами ожидаются кратковременные осадки, температура воздуха составит до 26 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион окажется на периферии антициклона. Максимальная температура в столице — 24-26 градусов, по области — 21-26 градусов.

По данным синоптиков, относительная влажность воздуха составит порядка 60%. При этом атмосферное давление достигнет отметки 744 мм рт. ст.

В целом погода в субботу будет комфортной для жителей региона, содержание кислорода в воздухе будет в пределах нормы.

Жара еще вернется: каким будет июль 2021 в Московском регионе>>