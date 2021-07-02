РИАМО - 2 июл. Департамент агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии и представители бизнеса Республики Армения посетили сельскохозяйственные организации Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Посещение передовых подмосковных хозяйств организовано с целью обмена опытом и налаживания экономического сотрудничества. В ходе встречи делегация познакомилась с особенностями содержания специализированного мясного скота симментальской мясной породы на племзаводе «Барыбино» городского округа Домодедово. Гости обратили внимание на условия содержания животных и выразили готовность использовать наш опыт», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

На ведущем племзаводе «Барыбино» в городском округе Домодедово им показали коров голштинской породы и крупнейшее в области предприятие по производству молока. Здесь изготавливают цельное и топленое молоко, кефир, ряженку, сметану, творог, творожную массу, брынзу.

В городском округе Коломна они посетили современные молочные комплексы «Предприятие «Емельяновка» и «Агрофирма «Сосновка».

Во время экскурсий им подробно рассказали о системе содержания крупного рогатого скота, технологии заготовки сочных кормов, организации воспроизводства, кормления и выращивания ремонтного молодняка.

«В ходе встречи гости попробовали подмосковные молочные продукты, оценили их вкус и качество», - заключил Воскресенский.