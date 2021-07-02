РИАМО - 2 июл. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городском округе Истра отремонтируют 9 участков Волоколамского шоссе общей протяженностью более 31 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

До сентября заменят покрытие на участках, которые проходят от города Дедовска до деревни Деньково.

«В результате ремонта ежедневный проезд по Волоколамскому шоссе станет комфортнее и безопаснее для более чем 100 тыс. жителей и автомобилистов. Дорога является одной из вылетных магистралей и соединяет большое число населенных пунктов, где рядом находятся социально значимые объекты и объекты притяжения туристов», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, в связи с высокой интенсивностью движения для удобства жителей ремонт проводят преимущественно в ночное время. Участки дороги ремонтируют щебеночно-мастичной асфальтобетонной смесью, которая позволит увеличить межремонтный срок и повысить уровень комфорта при проезде.

«Мосавтодор» уже завершил замену покрытия на двух участках Волоколамского шоссе с 35,5 км по 39,5 км и с 39,5 км по 40,7 км, в районе г. Дедовск и д. Талицы, здесь предстоит нанести дорожную разметку.

Ремонт начался на участках Волоколамского шоссе с 40,7 км по 41,7 км, где находятся д. Талицы и Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, а также в черте г. Истра на ул. Панфилова рядом с железнодорожной станцией Новоиерусалимская.

Новое покрытие также сделают в районе д. Лужки и д. Холщевики, отремонтируют участок ул. Советской в с. Новопетровское от пересечения с ул. Юннатской до железнодорожных путей. Заменят покрытие в районе д. Деньково от моста через р. Разварню до Деньковской общеобразовательной школы.

Всего в г. о. Истра по нацпроекту отремонтируют 17 участков региональных дорог протяженностью свыше 42 км. Ознакомиться с адресным перечнем на 2021 год и оценить качество выполненных работ можно на портале «Добродел».