РИАМО - 2 июл. Самый первый ресторан сети вегетарианских кафе «Джаганнат», которая существует в России более 20 лет, закрывается со 2 июля из-за неоплаты аренды. Ресторан находился на Кузнецком Мосту в столице, сообщает Газета.ru.

«У нас сложные новости. «Джаганнат» на Кузнецком Мосту закрывается со 2 июля. Мы не пришли к договоренностям с арендодателем для продолжения работы в выбранном нами сейчас формате и вынуждены освободить помещение», — говорится на странице «Джаганната» во «ВКонтакте».

Владельцы и работники называют это место легендарным и просят неравнодушных гостей поделиться впечатлениями, чтобы почтить память ресторана.

«Джаганнат» основали в 2000 году. В Москве есть 6 кафе, а магазины есть в Сочи, Новосибирске, Томске и Великом Новгороде.

Ранее рестораторы прогнозировали, что до 60% кафе в Москве закроются из-за кризиса.