РИАМО - 2 июл. В Подмосковье утвердили график приема жителей региона в приемной правительства Подмосковья адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на июль 2021 года.

Так, адвокаты примут жителей 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 июля с 10:00 до 14:00.

Консультации проводятся по адресу: Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефону: 8 (498) 602-31-13.

В связи с пандемией коронавируса личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.