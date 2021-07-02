РИАМО - 2 июл. С 6 июля в подмосковном Солнечногорске начнет работать центр помощи при ДТП. В центре будут оказывать бесплатную практическую поддержку граждан, которые попадают в ДТП и которые обратились на горячую линию через телефон экстренной службы «112», сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Сейчас помощь оказывают в 9 городских округах Московской области: Красногорск, Истра, Одинцовский, Химки, Мытищи, Люберцы, Подольск, Сергиево-Посадский, Королев.

Готовятся к открытию офисы еще в 9 городских округах: Солнечногорск, Балашиха, Ленинский, Раменский, Щелково, Пушкинский, Богородский, Домодедово и Коломна.

Непосредственное участие в открытии центров принимает региональная общественная организация содействия предупреждению дорожно-транспортных происшествий «Союз безопасности дорожного движения» Московской области (РОО СБДД), действующая в Подмосковье с 2011 года.

Необходимо отметить следующие показатели за весь период работы РОО СБДД. Услуга оказана более чем 90 тыс. человек, количество выездов экипажей ГИБДД на место сократилось с 85% до 39%, время нахождения машин, попавших в ДТП, на проезжей части сократилось с 180 мин. до 40 мин. Более 90 тыс. граждан получили знания в области БДД и правил самостоятельного оформления ДТП.

Помимо практической помощи гражданам в оформлении ДТП, РОО СБДД организует и проводит мероприятия в сфере БДД: просвещение в школах, на детских площадках, в автогородках. Организация также сотрудничает с проектом «Активное долголетие», управлениями образования и социальной защиты, автошколами и автотранспортными предприятиями.