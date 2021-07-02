РИАМО - 2 июл. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства Московской области на июль 2021 года.

В связи с пандемией коронавируса личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Так, 2 июля с 15:00 был проведен прием министром правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Екатериной Швелидзе. 5 июля с 10:00 прием проведет председатель комитета по ценам и тарифам региона Ирина Доркина, с 15:00 – министр правительства области по информационной политике Анастасия Звягина.

6 июля с 10:00 прием проведет замминистра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов, с 15:00 – министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. 7 июля с 10:00 – министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, с 15:00 – министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

8 июля с 10:00 прием проведет министр образования региона Илья Бронштейн, с 15:00 – председатель комитета лесного хозяйства области Елена Казимир. 9 июля с 10:00 – министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, 12 июля с 15:00 – и. о. министра экономики и финансов региона Эльмира Кадырова, 14 июля с 10:00 – первый замминистра здравоохранения Московской области Руслан Саитгареев.

Первый замминистра социального развития Подмосковья Надежда Ускова проведет прием 14 июля с 10:00, зампред правительства региона – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев и министр строительного комплекса области Владимир Локтев проведут приемы с 15:00.

15 июля с 10:00 жителей примет министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, с 15:00 – зампред правительства региона – министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин и начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Подмосковья Олег Баженов.

16 июля с 10:00 прием проведет министр энергетики региона Александр Самарин, с 15:00 – министр культуры области Елена Харламова. 19 июля с 15:00 – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. 20 июля с 15:00 жителей региона примут зампред правительства Московской области Мария Нагорная и министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Министр жилищной политики региона Инна Федотова проведет прием 21 июля с 10:00, с 15:00 в тот же день – зампред правительства области - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. 22 июля с 10:00 – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, с 15:00 – зампред правительства Московской области – министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина. 23 июля с 15:00 – начальник Главного управления территориальной политики региона Елена Ковалева.

26 июля с 15:00 прием проведет начальник Главного управления культурного наследия области Валерия Березовская. 27 июля с 15:00 – зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин. 28 июля с 10:00 – зампред правительства региона Максим Фомин и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

29 июля с 10:00 прием проведет руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина, с 15:00 – советник губернатора региона (в ранге министра) Хатиа Окуджава. 30 июля с 10:00 – министр ЖКХ области Антон Велиховский.