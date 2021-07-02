РИАМО - 2 июл. Опубликован график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в июле 2021 года.

Время приема: 10:00 – 13:00. В связи с пандемией коронавируса личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Так, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проведет прием 5 июля в городском округе Коломна, 7 июля – в Дубне, 12 июля – в Молодежном, 14 июля – в Реутове, 19 июля – во Фрязине, 21 июля - в Химках, 26 июля – в Черноголовке, 30 июля – в Подольске.

Представители министерства экономики и финансов Подмосковья примут жителей Егорьевска 7 июля, Воскресенска - 14 июля, Луховиц – 19 июля, Наро-Фоминского округа – 30 июля.

Приемные Главного архивного управления Московской области будут работать 5 июля в Луховицах, 7 июля – в Лотошине, 12 июля – в Егорьевске, 16 июля в Богородском округе, 19 июля – в Мытищах, 21 июля – в городском округе Коломна, 26 июля – в Раменском округе, 28 июля – в округе Пушкинский.

Комитет по архитектуре и градостроительству региона проведет прием 5 июля в Домодедове, 9 июля – в Чехове, 12 июля – в Ступине, 14 июля – в Лотошине, 19 июля – в Егорьевске, 23 июля – в Зарайске, 28 июля – в Дмитровском округе, 30 июля – в Клину.

Представители министерства ЖКХ Подмосковья примут жителей Серпухова 5 июля, Лобни – 9 июля, Волоколамского округа – 12 июля, Лыткарина – 16 июля, Зарайска – 19 июля, Подольска – 23 июля, Каширы – 26 июля, Фрязина – 30 июля.

Приемные Главного управления региональной безопасности будут работать 5 июля в Ступине, 9 июля – в Дмитровском округе, 12 июля – в Шатуре, 16 июля – в Рузском округе, 19 июля – в Красногорске, 23 июля – в Балашихе, 26 июля – в Луховицах, 30 июля – в Лыткарине.

Полностью график работы общественных приемных можно посмотреть по ссылке.