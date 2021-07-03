РИАМО - 3 июл. В субботу на участке Курская – Каланчевская МЦД-2 начнет действовать реверсивное движение: поезда будут курсировать по одному пути, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Поезда в сторону Нахабина и в сторону Подольска будут останавливаться у одной платформы. Составы будут курсировать по временному графику, чтобы железнодорожную инфраструктуру подготовили к запуску нового расписания с 4 июля.

С 4 июля интервал между составами на центральном участке МЦД-2 составит 18 минут. Часть поездов будет курсировать только до Курского и Рижского вокзалов, иногда – до Царицына и Стрешнева.

Реверсивное движение вводится на год, что на 6 месяцев меньше, чем планировали. Изначально центральный участок МЦД-2 намеревались закрыть.

Участок от Каланчевской до Курской реконструируют для увеличения числа поездов на МЦД-2 и запуска МЦД-4. Этому участку больше 100 лет. После проведения работ Каланчевская станет современным транспортным хабом.

Реконструкцию участка Каланчевская – Курская завершат в 2023 году, что на полтора года раньше, чем планировалось.

Ранее завершился I этап работ по реконструкции участка Каланчевская – Курская. На Комсомольской площади построили однопутный железнодорожный путепровод. Вдоль нового четверного главного пути готовы подпорные стены.

Кроме того, большую часть поездов дальнего следования вывели с Курского вокзала на новый вокзал Восточный. Благодаря этому больший акцент на участке будет сделан на пригородном сообщении.

Будущий МЦД-4 соединит Киевское и Горьковское направления МЖД. В этом году планируется открыть 6 новых станций будущего диаметра: 2 станции будут построены, а 4 – открыты после реконструкции. Пассажирскую инфраструктуру выполняют в едином архитектурном стиле МЦД.

На МЦД-4 будет 38 станций, длина диаметра составит 86 км. На 18 станциях будет доступна пересадка на метро, МЦК и пригородные ж/д направления.​