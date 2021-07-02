РИАМО - 2 июл. В Москве задержали и арестовали мужчину за подготовку теракта в Москве и Астраханской области, сообщает Федеральное агентство новостей.

Члену организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России по решению суда, предъявили обвинение по четырем эпизодам.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Москве и Астраханской области. Двое россиян планировали одновременно напасть на жителей Москвы и Астраханской области с огнестрельным и холодным оружием в общественных местах.

По месту жительства обвиняемых нашли и изъяли автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранату «Ф-1», а также религиозно-экстремистскую литературу.