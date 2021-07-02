РИАМО - 2 июл. Исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики стал глава Дальневосточного университета Никита Анисимов, сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.

Ранее ректор Ярослав Кузьминов, который занимал пост с 1992 года, объявил о том, что оставляет его. Тайным голосованием членов Ученого совета его выбрали новым научным руководителем вуза после ухода на пенсию Евгения Ясина.

Правительство России назначило исполняющим обязанности ректора Никиту Анисимова, который ранее работал ректором Дальневосточного федерального университета.

Он родился в 1978 году в подмосковных Химках. В 1998 году окончил МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. С 2002 по 2013 год работал в МГУ: был ведущим специалистом, начальником отдела, заместителем проректора, заместителем председателя Центральной приемной комиссии, директором Института переподготовки и повышения квалификации, проректором.

С 2007 по 2009 год — ответственный секретарь Российского совета олимпиад школьников. С 2013 года Никита Анисимов работал проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора в московском университете машиностроения. В августе 2016 года его назначили в Дальневосточный федеральный университет.