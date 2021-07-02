РИАМО - 2 июл. Несмотря на то, что некоторые сотрудники организаций в столице могут находиться в отпусках, они все равно обязаны вакцинироваться, если того требует их работа, сообщает ТАСС.

«В список сотрудников, из которых работодатель обязан обеспечить вакцинацию 60%, входят в том числе находящиеся в отпуске», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Ранее он предупредил, что работодатели должны отчитаться также о вакцинации трудящихся на удаленке.

Начиная с 1 июля столичные организации сферы торговли, транспорта, общепита и других контактных профессий должны предоставить сведения о вакцинации сотрудников. До 15 июля должны привить 60% штаба работников.

Сделать вакцину от коронавируса можно в поликлиниках Москвы и мобильных пунктах. Также в столицу завезли вакцину «Спутник Лайт» для ревакцинации и мигрантов.

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Текстовая трансляция

2 ИЮЛЯ

- Более 3,1 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона» ввели в гражданский оборот в РФ. В начале следующей недели планируют отгрузить еще 750 тыс. доз вакцины.

- Столичным работодателям напомнили, что сотрудники в отпусках также должны привиться. 60% занятых в сфере услуг обязаны вакцинироваться до 15 июля.

- Около 55% сотрудников сферы ЖКХ Москвы привились от Covid‑19. На некоторых предприятиях этот показатель может быть выше.

- Жителей московских домов престарелых начнут ревакцинировать на следующей неделе. Для ревакцинации в Москву поставят 500 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

- Врач рассказал, в каком случае нужна ревакцинация от Covid‑19. Она нужна после того, как пройдет шесть месяцев после предыдущей.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 1969 человек вылечились после коронавируса в Подмосковье. Всего на сегодняшний день в Московской области выявлено 319 312 случаев заболевания.

- Индийский штамм коронавируса в Москве вытеснил все остальные. Сейчас у инфицированных гораздо реже встречаются такие симптомы, как как потеря обоняния, вкуса, сухой кашель.

- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.

Локдаун – это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное для того, чтобы не вводить локдаун. Когда мы вводим QR-коды, мы выбираем не между QR-кодами и локдауном. Когда мы говорим, что надо массово вакцинироваться – это мера, которая минимизирует возможность скатиться в локдаун. Мы сделаем все, чтобы этого не было, приложим для этого все усилия.

- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.

- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.

- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.

Сейчас, когда мы получили взрывной рост заболеваемости, уже недостаточно этих мощностей (временных госпиталей - ред.), и мы дополнительно, я очень надеюсь, что на короткий период, снова подключаем в борьбу с вирусом и другие больницы. В летний период, мы знаем, что объем медицинской помощи по другим болезням всегда снижается.

- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.

- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.

Для меня большая честь находиться сегодня здесь, в институте. Я хочу поздравить вас с высокой наградой и поблагодарить за то, что благодаря институту, вам, академикам, ученым, сегодня есть вакцина от ковида. Очевидно, что она спасла огромное количество жизней. Сейчас у нас опять непростой период.

- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.

- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.

- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.