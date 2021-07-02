РИАМО - 2 июл. Более 12 млн кв. м объектов различного назначения построят в рамках развития территорий крупных градостроительных проектов в Москве, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

На «Мосинжпроект» возложены функции оператора развития территорий ряда крупных градостроительных проектов – Мневниковской поймы, высвобождаемой территории ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, а также административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка».

Холдинг выступает структурой, позволяющей наладить коммуникацию и бизнес-процессы между всеми участниками застройки территории общей площадью земельных участков порядка 1 тыс. га, при этом суммарная площадь планируемых к строительству объектов превышает 12 млн кв. метров, сообщил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов на X Московском урбанистическом форуме.

Проекты

По его словам, в рамках развития Мневниковской поймы на площади более 350 га предусмотрено строительство объектов общественно-жилого, спортивного, административного, социального и коммерческого назначения общей площадью около 2,5 млн кв. метров.

На высвобождаемых 90 га территории центра Хруничева планируется создание особой экономической зоны и размещение предприятий научно-производственного кластера. Также рассматривается создание конгрессно-выставочного центра, строительство объектов по программе реновации и социальных объектов.

Комплексное развитие территории административно-делового центра вблизи поселка Коммунарка будет реализовано на площади свыше 550 га. Здесь появятся объекты жилого и общественно-делового назначения, образования и здравоохранения, культуры и спорта – в частности, Физкультурно-оздоровительный центр и Межмузейный многофункциональный депозитарно-выставочный комплекс.

Благоустройство

В рамках сбалансированного развития этих территорий особое внимание уделяется созданию благоустроенных общественных пространств. Так, например, в Мневниковской пойме предусмотрено благоустройство набережных и парковых зон площадью около 125 га, входящих в границы особо-охраняемой природной территории природно-исторического парка «Москворецкий».

Инженерная инфраструктура

Также гендиректор «Мосинжпроекта» отметил, что одной из главных задач холдинга в рамках реализации крупных градостроительных проектов является создание инженерной инфраструктуры, разработка комплексной схемы инженерного обеспечения территорий, согласование ее со всеми ресурсоснабжающими организациями, увязка с проектированием и строительством объектов улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.

Так, на территории административно-делового центра «Коммунарка» уже разработана схема инженерного обеспечения и созданы головные объекты электро- и теплоснабжения, завершается строительство головных объектов водоснабжения, водоотведения и разветвленной сети инженерных коммуникаций, проложены магистральные сети водоотведения, сети связи, коллекторы для инженерных коммуникаций, начаты работы по строительству внутриквартальных инженерных сетей.

Комплексная схема инженерного обеспечения Мневниковской поймы согласована со всеми ответственными организациями. В настоящий момент актуализируются транспортная схема и маршруты с учетом зон размещения инженерных сетей, ведется проектирование этих объектов.

«Важной составляющей развития территории является качественная транспортная сеть», – подчеркнул генеральный директор «Мосинжпроекта».

В АДЦ «Коммунарка» в настоящий момент реализуется первый этап развития улично-дорожной сети протяженностью 18 км. Драйверами развития Мневниковской поймы станет не только УДС, но и станции Большой кольцевой линии метро «Мневники» (открыта) и «Терехово» (строится). В рамках развития высвобождаемой территории центра Хруничева предполагается строительство автомобильно-пешеходных мостов для увеличения связности этой территории.

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