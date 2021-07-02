РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. Ремонт подъездов в Красногорске, вошедших в программу 2021 года, должны завершить до 1 августа, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Традиционное заседание штаба ЖКХ состоялось в администрации округа в пятницу. Совещание провела заместитель главы администрации Елена Лобачева, участие в нем приняли руководители управляющих компаний муниципалитета.

Губернаторская программа по ремонту подъездов в горокруге Красногорск идет согласно графику – из 263 заявленных подъездов 93 идут по программе софинансирования.

«Сегодня управляющие компании дали обязательство, что к 1 августа ремонт в подъездах будет завершен. Также мы готовы пересмотреть изменения в списке адресов – там, где жители не выразили желания на вид работ, мы готовы рассмотреть возможность изменения адресного перечня. Количество подъездов, подлежащих ремонту, не сократится. Сейчас готовность примерно 40-50%», – сказала Лобачева.

Также управляющим компаниям в целях улучшения платежной дисциплины поручили рассмотреть проекты договоров.

«Ситуация по задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями на контроле у Красногорской прокуратуры. Надзорную деятельность мы ведем в отношении всех организаций вне зависимости от суммы задолженности», - рассказала на совещании помощник Красногорского городского прокурора Екатерина Сизикова.

В округе продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Управляющие организации должны сдать 367 паспортов готовности. В настоящее время на проверку в администрацию предоставлено 299 паспортов.