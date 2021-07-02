РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Минздрава региона, посвященном эпидемиологической ситуации в Московской области.
В Подмосковье за сутки выявлено 2488 случаев заболевания коронавирусом, из них 79 – в Красногорске. За все время пандемии в округе диагностировали 19279 случаев заражения.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 319 312 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 550 человек. Выздоровели и выписались 258 450 человек.
Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.
В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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Текстовая трансляция
2 ИЮЛЯ
- Жителей московских домов престарелых начнут ревакцинировать на следующей неделе. Для ревакцинации в Москву поставят 500 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».
- Врач рассказал, в каком случае нужна ревакцинация от Covid‑19. Она нужна после того, как пройдет шесть месяцев после предыдущей.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Еще 1969 человек вылечились после коронавируса в Подмосковье. Всего на сегодняшний день в Московской области выявлено 319 312 случаев заболевания.
- Индийский штамм коронавируса в Москве вытеснил все остальные. Сейчас у инфицированных гораздо реже встречаются такие симптомы, как как потеря обоняния, вкуса, сухой кашель.
- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.
- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.
- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.
- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.
- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.
- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.
- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.
- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.
- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.
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