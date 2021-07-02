РИАМО - 2 июл. В настоящее время в Москве ведется ремонт на 1,5 тыс. объектов дорожного хозяйства, в том числе во дворах. От плана на 2021 год отремонтировали 35%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На данном этапе 35% асфальтовых покрытий, включенных в программу текущего года, уже отремонтированы», — сказал в эфире телеканала «Москва 24» Бирюков.

Бирюков добавил, что в работах применяются новые методы и технологии, такие как новые мастично-битумные смеси, бесшовная укладка асфальта. ​

Ранее Бирюков сообщал, что в столице в текущем году планируется отремонтировать 20 млн кв. м асфальтового покрытия.