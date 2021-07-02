РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Глава Подольска Николай Пестов поздравил Центральный архив министерства обороны РФ с 85-летием со дня основания и поблагодарил за непрерывную связь времен.

Центральный архив министерства обороны РФ образован 2 июля 1936 года как отдел архивов Народного комиссариата обороны. Сегодня это система архивов Вооруженных Сил РФ в составе головного учреждения в городе Подольске, 13 филиалов в военных округах и пяти архивных отделов на флотах.

«Сердечно поздравляю коллектив Центрального архива министерства обороны России – а он объединяет ныне под руководством Олега Дмитриевича Панкова более 700 человек – с юбилеем! Спасибо вам за вашу преданность делу сохранения истории нашей страны, правды о событиях Великой Отечественной войны, за непрерывную связь времен и поколений!» - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

В сложнейших условиях военного времени отделу архивов наркомата обороны, переведенному в самом начале войны из Москвы в Бузулук, необходимо было не только обеспечить сохранность имеющихся документов, но и оформлять и систематизировать материалы, поступающие прямо с фронтов. Немало документов было залито кровью, пробито пулями и осколками. Но архив продолжал пополняться бесценными свидетельствами самой страшной в истории человечества войны.

С 1946 года архив Минобороны располагается в Подольске. Его фонды содержат более 20 миллионов единиц хранения, более половины из них относятся к периоду Великой Отечественной войны. Глубоко символично, что он разместился на территории, где дислоцировалось легендарное Подольское артиллерийское училище.

В послевоенные годы в архиве развернулась широкая научно-исследовательская и справочная работа. К архивным источникам обращались видные полководцы и военачальники Великой Отечественной войны, известные писатели и кинематографисты. В наше время фонды ЦАМО по-прежнему востребованы. Высок социальный спрос на архивные документы: только в 2020 году в архив поступило свыше 200 тысяч обращений по установлению судеб родных и близких – участников Великой Отечественной войны.