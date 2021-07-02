РИАМО - 2 июл. Депутаты Мособлдумы VI созыва провели в своих округах за 5 лет больше 6 тыс. личных приемов жителей Московской области, всего же к ним поступило свыше 100 тыс. обращений. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

«Благодаря тому, что у нас появилась практика проведения региональной недели, депутаты смогли чаще посещать свои муниципалитеты, встречаться с жителями, помогать им в решении проблем. Особенно это было видно в период пандемии – тогда количество обращений увеличилось в 3 раза», – сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в основном жители обращались по социальным вопросам.

«Это естественно, что к нам обращаются преимущественно те, кто попал в трудную жизненную ситуацию или из социально незащищенных слоев. Как правило, это пенсионеры и инвалиды, многодетные и неполные семьи – их просьбы о помощи решаются в приоритетном порядке и, как правило, положительно», – сказал он.

Брынцалов отметил, что в связи с тем, что за созыв было принято много законов о новых льготах и мерах поддержки, людям требовалось разъяснить порядок получения и условия. В топе по тематике обращений – сферы ЖКХ, здравоохранения и строительство соцобъектов.