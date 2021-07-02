РИАМО - 2 июл. В Подмосковье отремонтировали свыше 50% дорог от основной программы ремонта на 2021 год. Наибольшие объемы по ремонту дорог выполнены в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Наибольшие объемы по ремонту дорог сегодня выполнены в Балашихе, где отремонтировали 89% дорог от плана; в Ленинском округе – 69%; в Люберцах – 95%; в Красногорске – 60%; в Богородском округе – более 40%; в Шаховской – 37%.
В Красногорске отремонтирован 2-километровый участок Ильинского шоссе – от круговой развязки с М-9 «Балтия» до развязки с Волоколамским шоссе.
В Люберцах отремонтировали участок Зенинского шоссе от д. Марусино до круговой развязки с Косинским шоссе. Протяженность работ составила более 1,4 км. В Богородском округе отремонтирована ул. 1-я Ильича в г. Ногинске. Новое покрытие устроено от СНТ «Клубничка» до площади Ленина.
В Ленинском округе отремонтировали 4 участка региональных дорог протяженностью свыше 12 км. Более 7 км асфальтобетонного покрытия заменили на автодороге М-2 «Крым» – Федюково от ул. Строителей в д. Федюково до пос. Бутово.
В этом году в Московской области по основной программе запланировано отремонтировать более 1,6 тыс. участков дорог, из них 185 участков региональных дорог длиной 700 км будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ремонт 1,5 тыс. участков муниципальных дорог длиной свыше 790 км проведут с привлечением софинансирования из Дорожного фонда Московской области. Ремонтная кампания завершится к осени.
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