РИАМО - 2 июл. В Подмосковье отремонтировали свыше 50% дорог от основной программы ремонта на 2021 год. Наибольшие объемы по ремонту дорог выполнены в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В этом ремонтном сезоне мы достигли рекордных темпов дорожных работ. Завершена укладка асфальтобетонного покрытия более чем на 850 дорогах протяженностью свыше 770 км, из них по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на региональной сети отремонтировано 90 дорог длиной более 360 км. Работы по ремонту в настоящее время продолжаются более чем на 350 дорогах», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Наибольшие объемы по ремонту дорог сегодня выполнены в Балашихе, где отремонтировали 89% дорог от плана; в Ленинском округе – 69%; в Люберцах – 95%; в Красногорске – 60%; в Богородском округе – более 40%; в Шаховской – 37%.

В Красногорске отремонтирован 2-километровый участок Ильинского шоссе – от круговой развязки с М-9 «Балтия» до развязки с Волоколамским шоссе.

В Люберцах отремонтировали участок Зенинского шоссе от д. Марусино до круговой развязки с Косинским шоссе. Протяженность работ составила более 1,4 км. В Богородском округе отремонтирована ул. 1-я Ильича в г. Ногинске. Новое покрытие устроено от СНТ «Клубничка» до площади Ленина.

В Ленинском округе отремонтировали 4 участка региональных дорог протяженностью свыше 12 км. Более 7 км асфальтобетонного покрытия заменили на автодороге М-2 «Крым» – Федюково от ул. Строителей в д. Федюково до пос. Бутово.

В этом году в Московской области по основной программе запланировано отремонтировать более 1,6 тыс. участков дорог, из них 185 участков региональных дорог длиной 700 км будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт 1,5 тыс. участков муниципальных дорог длиной свыше 790 км проведут с привлечением софинансирования из Дорожного фонда Московской области. Ремонтная кампания завершится к осени.

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