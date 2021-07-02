РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. Свыше 2 тысяч скамеек отремонтируют и покрасят в подмосковном Красногорске нынешним летом, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В рамках контрактов по содержанию территорий, подрядные организации должны до 5 июля отремонтировать и покрасить все скамейки округа, кроме аварийных, срок замены последних – до 21 июля.

Данные работы проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«К мониторингу состояния уличных скамеек мы приступили 1 июня. Все они оцифрованы. На данный момент завершаются их ремонт и покраска», - сообщила начальник управления благоустройства администрации горокруга Красногорск Людмила Липатова.

В июне в муниципалитете было оцифровано 2148 объектов с дефектами, из них 212 уже отремонтировали, 1936 – находятся в работе. Скамейки, стоящие у подъездов, должны отремонтировать или заменить управляющие компании.