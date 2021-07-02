РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. Пробка протяженностью около 2,5 километров образовалась в подмосковном Красногорске, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

При движении в сторону области на Волоколамском шоссе затруднено движение от пересечения с Ильинским шоссе до поворота на улицу Карбышева. Протяженность пробки около 4,5 км.

Еще один затор в этом же направлении в поселке Нахабино. Придется постоять на участке 2,5 км - от поворота на Лесопарковую улицу до поворота на улицу Володарского.

Крайне тяжелая транспортная ситуация на дороге, ведущей от улицы Зенитчиков в московском микрорайоне Митино до улицы Речной в Красногорске. На карте она обозначена бордовым, а движение здесь практически отсутствует.

Также затруднены съезды на Волоколамское шоссе со второстепенных дорог.