РИАМО - 2 июл. Главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина рассказала, что смартфон, который «тормозит», можно ускорить с помощью перезагрузки.

«Если вдруг приложение зависает и не работает, или оперативная память заполнена, стоит перезагрузить телефон. Обычно это неплохо помогает смартфону начать работать быстрее. Но надо понимать, что это не панацея. Если телефон начинает просить перезагрузки часто, то тут нужно переходить к более действенным мерам, то есть почистить память. Если и это не помогло, то стоит менять аппарат», – сказала Мурзина в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, перезагрузка – это не только бесплатный способ ускорить работу смартфона. В некоторых случаях она может избавить от проблем со связью.

«Перезагрузка иногда помогает поймать сигнал, потому что модем встроен в процессор, и если возникают какие-то проблемы с чипом, то это может помочь», – добавила Мурзина.

Однако, по ее словам, начинать решение проблем со связью с перезагрузки не стоит. Иногда достаточно перевести телефон в авиарежим и обратно, чтобы он заново начал искать базовые станции.