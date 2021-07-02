РИАМО - 2 июл. Тяжелый магнит от входной двери подъезда упал на голову 4-летней девочке, которая выходила из дома на Новоясеневском проспекте, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, инцидент произошел 1 июня вечером. Ребенок получил травму головы. Проверку проводит Черемушкинская межрайонная прокуратура.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства по эксплуатации и содержанию общедомового имущества и безопасности оказываемых услуг.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.