РИАМО - 2 июл. Благодаря ликвидации «глупых пробок» автомобилисты Щелкова и Фрязина стали быстрее передвигаться по городу. Масштабный проект по оптимизации транспортных потоков реализуют по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Работы по реорганизации дорожной инфраструктуры в Щелкове и Фрязине инициированы в связи с обращениями жителей. В ходе проведенного анализа выявлены наиболее проблемные места, где в настоящий момент уже принимаются меры по улучшению дорожно-транспортной ситуации. Начали с изменения фаз работы светофоров на 10 перекрестках в г. Щелково и на 8 — в г. Фрязино. Делаем это совместно с жителями — внимательно изучаем их предложения и получаем обратную связь», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В Щелкове даже в пиковые часы по городу теперь можно проехать за 15-20 минут. Средняя скорость движения из Москвы увеличилась на 30%, а в столицу — на 10%. С осени начнется второй этап проекта: поменяют дорожную разметку, местами расширят проезжую часть на Пролетарском пр. в Щелкове и пр. Мира во Фрязине. Также сделают новые удобные и безопасные развороты.

«Пакет оперативных мероприятий по расшивке узких мест и в Щелкове, и Фрязине включает много быстрых и недорогих, но крайне эффективных решений, отлично себя зарекомендовавших в Подмосковье», — отметил член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, главный эксперт проекта Андрей Мухортиков.

Он пояснил, что ГБУ «Мосавтодор» уже установило на большинстве объектов дорожно-транспортной инфраструктуры современные дорожные контроллеры, которые позволяют реализовать сложную организацию движения на светофорном объекте, а работу самих светофоров — регулировать удаленно из единого центра управления в режиме реального времени.

Оперативно мониторить дорожную ситуацию также поможет специальное оборудование, опробованное в прошлом году в Красногорске и Сергиевом Посаде. После запуска пилота интеллектуальной транспортной системы в этих округах среднесуточное время в пути в пиковые часы сократилось на 22%.