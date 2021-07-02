РИАМО - 2 июл. Роман Латыпов назначен на должность первого заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, соответствующее распоряжение мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на его официальном сайте.

Контракт с Латыповым заключен сроком на 5 лет, но он не должен превышать срок полномочий мэра Москвы.

Ранее Латыпов занимал должность первого замначальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и клиентской работе.