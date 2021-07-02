РИАМО - 2 июл. На индекс счастья городского жителя влияет комфортная среда и экология, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«10 лет назад в городе было 130 парков, сегодня их 750. 10 назад в Москве была одна пешеходная улица Арбат, сегодня их 420. Мы можем пойти от центральной части города — Красной площади — в любую сторону в пределах Садового кольца. Это счастье — идти по московским улицам!» — сказал Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».

Москва также входит в пятерку самых освещенных городов мира наряду с Нью-Йорком, Лондоном, Токио и Парижем. Количество осветительных приборов за 10 лет увеличилось в 1,6 раза, а количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой — в 4 раза.

В этом году в Москве также благоустроят 112 знаковых объектов.