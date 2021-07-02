РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. В Люберцах сотрудники Госавтоинспекции сопроводили в больницу ребенка, получившего травму головы на детской площадке, сообщается в Instagram-аккаунте ГУ МВД России по Московской области.

«Ребенок, играя на улице, ударился головой о железную конструкцию и получил серьезную травму. Движение на Дзержинском шоссе по пути следования в медицинское учреждение было затруднено. Отец мальчика, увидев сотрудников Госавтоинспекции, выбежал из автомобиля и обратился к полицейским с просьбой о помощи», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что сотрудники ДПС незамедлительно приняли решение сопроводить семью в медицинское учреждение, задействовав мототранспорт.

«Включив световые и звуковые спецсигналы, полицейские обеспечили быструю доставку ребенка в больницу», – добавила Петрова.

Благодаря грамотным действиям инспекторов ДПС врачи своевременно оказали трехлетнему Андрею необходимую помощь. Малыш уже дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Папа мальчика, записав видеообращение, поблагодарил полицейских за их помощь.