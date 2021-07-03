РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. В поселке Красково городского округа Люберцы в субботу проведут памятный турнир по футболу, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Традиционный турнир по футболу посвящен памяти ветеранов футбольного клуба «Красково». Турнир пройдет на стадионе «Электрон», начало в 11:00. В нем примут участия ветераны ФК «Красково», «Урожай», «Лыткарино», «Малаховка».

Футбольный турнир памяти ветеранов ФК «Красково» проводится с 2001 года. Изначально он был посвящен памяти капитана команды ветеранов Сергея Епифанова. После турнир переименовали и посвятили всем ветеранам команды.​