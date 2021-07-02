РИАМО - 2 июл. Искусственный интеллект применяется в Москве при реализации каждого шестого городского проекта, сообщила заммэра столицы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, цифровизация помогает делать мегаполис более комфортным для жителей, а также решать управленческие задачи. Они применяются во всех ключевых сферах — от государственных услуг, здравоохранения и транспорта до градостроительства, ЖКХ и обеспечения безопасности.

«Цифровые решения полезны как с точки зрения развития Москвы в целом, так и с точки зрения отдельных управленческих задач. Например, перевод госуслуг в электронный вид делает более комфортной жизнь горожан, онлайн-инструменты для бизнеса помогают нам совершенствовать деловой климат», — отметила Сергунина.

Заммэра отметила, что использование искусственного интеллекта в видеоаналитике позволяет профильным службам следить за чистотой дворов и улиц, выявлять неубранный снег, ямы на дорогах.

Более 40 раз городские цифровые проекты получали международные награды за качество и скорость обслуживания.

Главные сферы использования

ИИ активно используется в Общегородском контакт-центре. Голосовой помощник отвечает на самые распространенные вопросы горожан автоматически.

В городских поликлиниках работает система, которая на основе жалоб пациента подбирает диагноз. Это иногда может помочь врачу. Также ИИ анализирует медицинские снимки. Во время коронавируса в столице нужно проводить огромное число КТ-исследований.

Полицейские используют ИИ при аналитике камер видеонаблюдения.

Кроме того, электронная система межведомственного взаимодействия обеспечивает госорганам доступ более чем к 390 видам документов. Горожане больше не тратят время на самостоятельный сбор бумаг.

Крупнейший цифровой архив Москвы позволяет получить нужный документ в любом ЗАГСе России. Цифровая фотограмметрическая модель Москвы позволяет ИИ прогнозировать градостроительную политику, учитывая максимум параметров.