РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. В Люберецком техникуме имени Ю. Гагарина в пятницу торжественно вручили дипломы более чем 500 выпускников, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Криворучко.

На мероприятии присутствовали директор техникума Ольга Клубничкина и начальник управления по работе с молодежью администрации муниципалитета Борис Новиков.

«В Люберецком техникуме имени Героя Советского союза, летчика-космонавта Ю.А. Гагарина состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов о среднем профессиональном образовании выпускникам 2021 года. В юбилейный год первого полета человека в космос, Юрия Гагарина, выпустились более 500 молодых ребят, 57 выпускников получили диплом с отличием», - отметил Криворучко.

Гости пожелали выпускникам не останавливаться на достигнутом, а развиваться и совершенствоваться в профессиональной деятельности.