РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Андреем Коровушкиным проверил качество ремонта подъезда в доме №14 по улице Пионерской в микрорайоне Железнодорожный, сообщает пресс-служба парламентария.

«Управляющая компания покрасила стены и потолки, установила энергосберегающие лампы на каждом этаже. Осталось смонтировать новые почтовые ящики и докрасить стены входной группы. Жители, не смотря на временные неудобства, довольны: стало чисто и уютно», - сказал Ефимов.

По словам Коровушкина, контроль ремонта позволяет в ходе мониторинга выявить недоделки и внести необходимые коррективы в работу подрядной организации.

«Строители чувствуют контроль, работают на совесть, и при приемке подъездов, как правило, вопросов уже не возникает», - подчеркнул он.

Всего по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мой подъезд» в 2021 году в Балашихе запланирован ремонт 800 подъездов. В более чем 200 все работы завершены. Ремонт продолжаются на 97 объектах. Весь процесс контролируют активные жители.