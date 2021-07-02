РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В Подольске комиссия проверила качество ремонта подъездов в доме на Революционном проспекте, на улице Кирова проконтролировали ход ремонтных работ, нареканий нет, жители довольны и благодарны, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В городском округе Подольск идет реализация программы губернатора Московской области «Формирование комфортной городской среды», которая действует на территории Подмосковья с 2017 года. В программу ремонта в текущем году включили 466 подъездов.

В четверг прошли плановый мониторинг и приемка подъездов в доме №23 на Революционном проспекте и №46 на улице Кирова. Заместитель директора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин проверил ход ремонтных работ.

Управляющая компания МУЖРП №1 выполнила работы по ремонту. Предъявляла подъезды к приемке комиссии с участием представителей администрации Подольска, ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» и Госжилинспекции.

В 4 подъездах дома №23 на Революционном проспекте уложили напольное покрытие на первом этаже, отремонтировали стены и потолки, входной козырек, заменили почтовые ящики, входные двери, оконные блоки на новые пластиковые окна. Это стандартные мероприятия, которые предусмотрены условиями программы. С жителями и старшей по дому согласовали цвет для покраски стен. В сроки уложились.

В доме №46 на улице Кирова продолжается ремонт 3 подъездов. На данный момент готовят стены к покраске, а полы - к укладке плитки. Работы начались 20 июня. Запланирован полный цикл ремонтных работ. Полностью заменили штукатурку. В ближайшее время начнут менять окна. Планируют сдать подъезд 16 июля. Во время планирования учли пожелания жителей в выборе цвета стен и материала пола, установили по их просьбе почтовые ящики в удобное место.

В настоящий момент ремонт выполнили в 200 подъездах, в работе находится более 110 подъездов в домах Подольска.