РИАМО - 2 июл. Среди самых популярных имен для новорожденных в Подмосковье в этом году числятся Артем и София, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Чаще всего девочек в этом году называли именами София, Мария, Анна и Виктория. А мальчиков – Артемом, Александром, Михаилом и Максимом», — написала Стригункова в Instagram.

Некоторые жители региона предпочитают выбирать для своих детей имя, которое вряд ли совпадет с кем-то из класса, группы или в компании.

«Среди самых редких имен: Авдей, Антоний, Варлам и Гаврила для мальчиков. Авелина, Беатрис, Бронислава, Джульетта – для девочек», — добавила зампред.

Президентские пособия детям из неполных семей и беременным: кому положены и как получить>>