РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Легендарный магазин «Дом книги» освободит помещение в здании с барельефом в центре Подольска, расположенном через дорогу от фонтана и городских часов, власти округа пока не решили, что там будет находиться, сообщил депутат горсовета Михаил Чириков.

Депутату пришел ответ из администрации Подольска по поводу капитального и текущего ремонта нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности и расположенного на проспекте Ленина, 158А (магазин «Дом книги»), а также выделения части помещения для проведения встреч с писателями и книжных ярмарок.

Из ответа следует, что в настоящее время нежилое помещение площадью 1983,1 кв. м занимает ООО «Дом книги» по договору аренды. На основании обращения ООО «Дом книги» в администрацию Подольска от 9 июня договор расторгнут, помещение освободят и с 1 августа передадут представителю комитета имущественных и земельных отношений администрации Подольска.

Поэтому решение о дальнейшем использовании помещения примут в администрации после его освобождения и проведения экспертизы по определению состояния муниципального имущества. Учитывая изложенное, рассмотрение вопроса о предоставлении части нежилого помещения для проведения встреч с писателями и книжных ярмарок на сегодняшний момет власти считают не актуальным.