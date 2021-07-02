РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Подольская спортсменка София Миронова в составе сборной Московской области одержала победу на первенстве России по легкой атлетике среди юниорок до 20 лет, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Соревнования проходили в Уфе с 29 июня по 1 июля.

Миронова заняла первое место в эстафете 4 на 100 м, командное время - 46,68.

Ранее с 10 по 11 июня в Калуге прошел 2-й этап ЦФО V Летней спартакиады среди молодежи, где Миронова заняла 2-е место в беге на 100 м, показав результат 11,72 секунды, что соответствует нормативу «Мастер спорта».

Сейчас Миронова в составе сборной Московской области готовится к финалу спартакиады, который пройдет с 30 июля по 1 августа в Казани. Тренером спортсменки является Екатерина Иванова.