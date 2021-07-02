РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Четыре дополнительные остановки могут появиться на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, с инициативой их обустройства обратились жители микрорайона Салтыковка, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Пенсионерка Наталья Антипочкина рассказала депутату, что до остановки общественного транспорта ей приходится идти пешком более 1,5 км, что тяжело, особенно для людей ее возраста, да и не безопасно, с учетом отсутствия тротуаров и освещения вдоль Носовихинского шоссе. Ефимов поддержал предложение жителей организовать 4 остановки в сторону Москвы и обратно: напротив ул. 8-го Марта по Носовихинскому шоссе; на улице Проточной напротив Золотого пруда; на шоссе Ильича в районе дома №26 и у ТРЦ «Реутов парк».

«Действительно, некогда дачный поселок Салтыковка давно стал жилым массивом, в котором постоянно проживают горожане и, чтобы сесть на общественный транспорт, им приходится идти по несколько километров. Носовихинское шоссе ждет расширение, проекты уже обсуждаются, но остановочные пункты важно оборудовать, не дожидаясь больших работ, которые могут растянуться на несколько лет», - сказал Ефимов.

Он добавил, что вопрос требует совместной серьезной проработки как со стороны министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, так и администрации Балашихи. Необходимо будет оборудовать заездные карманы и установить остановочные павильоны для безопасной посадки и высадки пассажиров.

Следующий прием депутат проведет в понедельник. Телефон для записи: 8(495)522-61-00, обращения также можно направлять на почту: taras-efimov@mail.ru.