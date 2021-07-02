РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 июл. В Котельниках к новому учебному году модернизируют спортивный зал школы №2, на эти цели выделено 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Котельников Сергей Жигалкин вместе с директором Николаем Ларионовым и своим заместителем Марией Галузо проверил ход капитального ремонта спортивного зала МБОУ КСОШ №2. Общая площадь спортивного зала составляет 162 кв. м, капитальный ремонт в нем не делался более 20 лет.

К ремонту приступили сразу после окончания работы летнего школьного лагеря. Сейчас здесь ведется демонтаж старого покрытия пола, стен и потолка. После чего начнется замена перекрытия пола. Ремонт будет осуществлен также и в раздевалках для обучающихся. На проведение капитального ремонта из бюджета города выделено 3,5 млн рублей.

В ходе проверки Жигалкин обсудил с подрядчиком этапы работ. В рамках проведения капитального ремонта запланированы: замена деревянного пола на резиновое покрытие, приведение в надлежащий вид стен и потолка зала. Будет произведена замена электропроводки и установка новых светодиодных светильников для спортивных учреждений. Кроме того, ремонт будет проведен в раздевалках для мальчиков и девочек. В этих помещениях также заменят полы, электрику и дверные блоки.

«Работы завершат к новому учебному году. Уверен, что занятия физкультурой в новом зале будут для ребят еще большим удовольствием!» - заключил Жигалкин.