Проект РИАМО «Путь-дорога» вновь предложил блогерам открыть для себя Подмосковье с новой стороны. На этот раз вместе с корреспондентами редакции блогеры отправились в новый маршрут по Коломне. Туристическая команда начала свое путешествие с исторического Коломенского кремля и его окрестностей, затем участников ждал увлекательный тур по Музею мыловарения и кондитерской. Завершилось путешествие на уникальной ферме по разведению экзотических питомцев в селе Парфентьево. О подробностях маршрута и полученных от него впечатлениях – в материале РИАМО.

В кремлевских стенах

Коломна встречает нас ясным небом и удивительной атмосферой: я бывала во многих городах Подмосковья, но здесь ощущается особый дух аутентичности и старины. Первая точка нашего маршрута – Коломенский кремль. Его описывают многие историки и туристы, но первая же встреча с исторической постройкой дает понять – мое представление о ней весьма слабо соотносилось с действительностью.

По планам у нас в программе шоу ратоборцев. Возле каменных стен всех приветствуют сотрудники кремля, наряженные в старинные костюмы, и предлагают угоститься хлебом, квасом да медом. Само здание имеет многовековую историю, уходящую еще во времена становления Московского княжества и многочисленных татаро-монгольских нашествий. Сооружать каменную крепость начали по указу великого князя Московского Василия III, она была закончена в 1531 году. В наше время сохранилось семь башен, поражающие своим масштабом: они достигают в высоту от 24 до 31 метра, а толщина их стен варьируются от 3 до 4,5 метра.

Начинается наше путешествие по узким ходам и этажам башни. Первым делом осматриваем гридницу, где хранится множество образцов доспехов, мечей, топоров и другого вооружения. Здесь можно узнать об истории каждого экспоната, послушать, как делали кольчуги и принимали в рыцари, а еще почувствовать себя средневековым воином, подержав в руках настоящее оружие. Особенно любопытен фламберг – меч профессиональных наемников XV–XVI веков высотой с человеческий рост.

Самая динамичная часть представления – показательные бои, которое проводят профессиональные каскадеры. Во время костюмированного шоу демонстрируют сражение на мечах, от которого буквально захватывает дух, и небольшие театральные сценки.

Поучаствовать в них не вышло – все же такая забава не для новичков, – зато позже нам разрешили пострелять по мишеням из настоящих лука и арбалета. Не меньшее впечатление производят и подвалы с тюрьмой и пыточными, в которых предлагается прочувствовать на себе тяготы заключенных.

По каменным коридорам туристы попадают в еще одну часть Кремля, овеянную мистикой и загадкой, – Маринкину башню. Свое название она получила в честь томившейся здесь (по преданию) Марины Мнишек – авантюристки Смутного времени и жены двух Лжедмитриев. По легенде, она была черной ведьмой, поэтому обратилась в ворону и покинула свою темницу. Совпадение это или нет, но над крышей башни до сих пор иногда кружат эти таинственные птицы.

На выходе из башни можно загадать желание, коснувшись ее кирпичной кладки, и если Марина будет милостива, то, возможно, его исполнит.

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Городская суета, «сладкие» мелодии и изготовление мыла

Погружение в историю Коломны мы продолжили, осматривая соборный комплекс кремля XVII–XIX веков.

Наибольшее впечатление производит Успенский собор – образец древнерусского храмового зодчества. Он был заложен еще в 1379 года в ознаменование первой победы русских воинов над татарами при реке Воже. Здесь молился Дмитрий Донской перед Куликовской битвой и Иван Грозный, отправляясь завоевывать Казанское ханство. Неподалеку расположилась и самая мощная в России звонница.

Во время прогулки невозможно не очароваться городской суетой старинной Коломны. По улочкам бегает счастливая детвора, музыкант напевает под гитару песни The Beatles. Пройдя чуть дальше, мы замечаем группу туристов, которые наслаждаются необычным десертом, напоминающим тянучую конфету.

Как оказалось, мы подошли к следующему пункту нашего маршрута – музейной лавке «Кондитерская имени П. П. Шведова», а необычное угощение – не что иное, как фирменное лакомство заведения, которое так и называется – «тянушка». Оно представляет из себя смесь ириса и вареной сгущенки и является любимым угощением горожан. Также здесь советуют попробовать фундучные конфеты с молочным шоколадом – все это изготавливается по старинным рецептам и просто тает во рту.

Меня не оставило равнодушной то, что возрожденное кондитерское искусство здесь тесно переплетается с музыкой. Во время экскурсии выясняется, что в старые времена конфеты складывали в красивые жестяные упаковки, расписанные вручную. Позже их начали изготавливать из прессованного картона, а внутрь стали вкладывать стихи, схемы для вышивки и ноты.

По заказу сообщества кондитеров композитор Карл Фельдман специально написал четыре «сладкие» мелодии. Под его музыку гости могут поучаствовать в мастер-классе, своими руками покрыв шоколадных ангелов золотой карамельной пыльцой.

Буквально через дверь находится не менее любопытная лавка под названием «Душистыя радости». Ее история уходит в XIX век – тогда она принадлежала купцу Григорию Суранову. При музее изготавливают мыло ручной работы по старинным рецептурам. В помещении буквально витает аромат ушедшей эпохи. Для гостей организовываются экскурсии, во время которых можно полюбоваться старинными флаконами из-под духов и деталями интерьера, а также образцами редкого мыла. По словам экскурсовода, больше всего туристам полюбилось вербеновое мыло, а также аромат «Японский трефль» с нотками ментола, особенно актуальный в жаркую погоду.

На выходе наша группа не может отказать себе в дегустации знаменитых коломенских калачей с гусиной печенью, ведь магазин, где их можно приобрести, находится буквально в паре шагов от музеев.

Перекусив, мы отправляемся на полноценный обед в кафе-арт-квартал «Патефонка». Это большое креативное пространство в центре Коломны получило свое название из-за расположения на территории бывшего патефонного завода союзного значения. Оно успело полюбиться не только туристам, но и представителям творческих профессий. Со времени открытия тут успели поработать шелковая фабрика, студия по изготовлению подарков из дерева и съедобной флористики, фотостудия, школа барабанщиков и многое другое.

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Ферма с улитками и крокодилами

Последняя точка назначения весьма нетривиальна. Автобус везет нашу группу к селу Парфентьево, что неподалеку от Коломны. Здесь расположена единственная во всей центральной России крокодилово-улиточная ферма «Экодеревушка».

Изначально на ферме содержались лишь традиционные фермерские животные, но затем хозяин Сергей Балаев решил привнести в свое детище немного экзотики. Сейчас в деревне живут козы, ослики и лошади, еноты, сурикаты, дикобразы, лисы-фенеки и многие другие звери. На них можно посмотреть в местном мини-зоопарке, а про их образ жизни расскажет опытный экскурсовод. При желании также можно приобрести корм и покормить зверушек. Особенно мило на угощения реагируют обезьяны и пушистые кролики.

Однако больше всего гости фермы любят следить за кормлением местных пресмыкающихся звезд – крокодилов. Каждый поклонник хищников из дикой природы найдет здесь друга себе по вкусу. Здесь содержатся нильские, кубинские, сиамские крокодилы, аллигаторы, кайманы. Попадают на ферму они разными путями. Иногда их просто выкупают с ферм в Юго-Восточной Азии и из местных зоопарков, но порой здесь селят и жертв неумелых заводчиков. Для них обустроены специальные вольеры с бассейном. Каждый день у рептилий меняют воду и чистят клетки.

Второе основное направление специфической фермы – разведение улиток. Раньше владелец фермы был сосредоточен на выращивании виноградных улиток, теперь же его захватил новый вид – Muller.

Их печень является лечебной, а икра – и вовсе деликатес, опережающий по цене черную. Так, баночка в 30 грамм обойдется на ферме в 1400 рублей.

Кроме того, экстракт этой улитки – муцин – применяется в косметологии и, по словам экскурсовода, дает потрясающий эффект омоложения. На экскурсии мы узнали, что растет такая улитка примерно 3,5 месяца в специальных вольерах, из которых не может сбежать, так как те обложены солью.

Кстати, в 2020 году, после обращения Сергея Балаева к президенту России, разведение улиток включили в сельскохозяйственную деятельность и сняли эмбарго на ее ввоз из Европы.

На ферме можно продегустировать не только Muller, но и виноградную улитку, приготовленную со специями. Многих угощение удивило, но точно не оставило равнодушными.

Заканчивать тур и покидать диковинную ферму не хотелось никому – наша группа то и дело задерживалась, чтобы сделать памятные снимки. Я пообещала себе, что непременно загляну в Коломну снова, а желаниям, как известно, свойственно сбываться.

Редакция РИАМО благодарит администрацию Коломны за содействие в организации экскурсий.

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