РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. Еще двоим педагогам из школ подмосковного Красногорска вручили свидетельства на соципотеку, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Свидетельства на приобретение жилья по социальной ипотеке получили учитель биологии МБОУ СОШ «Мозаика» Ирина Свешникова и учитель начальных классов МБОУ «Ангеловская СОШ» Злата Ломовцева. Обладатели сертификатов могут купить квартиру как в новостройке, так и на вторичном рынке.

«Нужно расширяться, и социальная ипотека оказалась для нас как нельзя кстати. Двое малышей подрастают, хочется создать условия для их развития, чтобы у них была отдельная комната», - поделилась Ломовцева.

Она пояснила, что о программе узнала от директора школы.

«Мы с мужем уже выбрали район для проживания - рядом с нашей служебной квартирой, поближе к школе», - заключила педагог.

Уникальная для РФ программа реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с 2016 года. За это время приобрести жилье смогли более 300 работников образования. В этом году свидетельства получат 110 учителей, воспитателей и молодых педагогов.