РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. К 1 сентября подрядные организации завершат нанесение разметки на дороги в городском округе Люберцы, работы ведутся в вечернее и ночное время, чтобы не создавать пробки, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Лето – пора дорожного ремонта. В Люберцах он идет в плановом режиме. Текущий ремонт на сегодня уже сделан на 35 объектах дорожной инфраструктуры. В ближайшее время приступим к ремонту еще 8. В настоящее время на новое дорожное полотно рабочие наносят разметку. Основные виды работ ведутся в вечернее и ночное время, чтобы не создавать автомобильные заторы. Уже восстановлено более 110 км линейной разметки, покрашено более 3,2 тыс. км бордюров», – отметил Ружицкий.

По его словам, к 1 сентября все работы будут завершены.

Он добавил, что если у люберчан есть предложения или замечания по данной теме, они могут их отправить на электронную почту: glava@lubreg.ru.