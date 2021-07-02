РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. В пятницу по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Люберцы Владимир Ружицкого на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Люберецкий» повторно открылся временный инфекционный стационар для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Люберецкая областная больница.
«В связи с резким ухудшением эпидемической обстановки в округе, а также увеличением количества госпитализаций, на базе ФОК «Люберецкий» открыт временный инфекционный стационар. Он рассчитан на 189 коек, 20 из которых – реанимационные, к каждой подведен кислород», – сказал главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.
Он пояснил, что ФОК «Люберецкий» перепрофилирован в кратчайшие сроки, там произведены все необходимые ремонтные работы, установлена мебель и медицинское оборудование. Укомплектован штат медицинских сотрудников.
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2 ИЮЛЯ
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