РИАМО - 2 июл. Московская область стала лидером среди регионов РФ за январь-апрель 2021 года по экспорту кормов для домашних животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Подмосковье заняло первое место в российском рейтинге крупнейших экспортеров кормов для домашних животных. Мы увеличили экспорт продукции до 31,5 млн долларов за январь-апрель текущего года с 22,2 млн долларов в аналогичном периоде прошлого года. Увеличение идет на 40%», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Основными импортерами подмосковных кормов для животных стали страны СНГ: они закупили продукции на 21,03 млн долларов или 67% от общего объема. Также корма закупают страны ближнего и дальнего зарубежья, в т.ч. Франция, Германия, Италия, Венгрия, Бельгия, Турция, Великобритания, Корея: 10,48 млн долларов или 33% от общего объема.

В натуральном выражении экспорт кормов для домашних животных увеличился и составил 29,5 тыс. тонн, что также на 40% больше к аналогичному периоду прошлого года. Доля подмосковного экспорта кормов для животных от общероссийского экспорта составила 33,8%.

Основные экспортеры данной продукции предприятия: «Марс» городского округа Ступино (Pedigree, Whiskas); ЗАО «Рускан» Дмитровского г.о. (Royal Canin); ООО «Капитал-Прок» г.о. Балашиха и ООО «Компания Акана» г.о. Мытищи (под собственными торговыми марками).