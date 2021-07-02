РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Сотрудники 201-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли аттестацию на право проведения аварийно-спасательных работ, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Основной целью аттестации стало определение готовности пожарных частей к осуществлению деятельности в качестве аварийно-спасательных формирований.

«В ходе работы аттестационной комиссии проверялось состояние пожарной и спасательной техники и пожарно-технического инструмента, оборудования и аварийно-спасательного инструмента, организация профессиональной подготовки и ведение технической документации», - сказал секретарь комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований региона, начальник управления профессиональной подготовки и аттестации ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Прудников.

В практической части проверки осуществлялся выезд дежурных караулов по сигналу тревоги. Огнеборцы показывали свои знания и умения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия и оказанию первой помощи пострадавшим, подаче огнетушащих средств при помощи лафетного ствола.

«Личный состав подразделения хорошо подготовился к проверке и, показав неплохие результаты, справился с поставленными задачами. Подразделение готово к проведению аварийно-спасательных работ», - заключил Прудников.