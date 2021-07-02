РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Сотрудники 201-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли аттестацию на право проведения аварийно-спасательных работ, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».
Основной целью аттестации стало определение готовности пожарных частей к осуществлению деятельности в качестве аварийно-спасательных формирований.
В практической части проверки осуществлялся выезд дежурных караулов по сигналу тревоги. Огнеборцы показывали свои знания и умения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия и оказанию первой помощи пострадавшим, подаче огнетушащих средств при помощи лафетного ствола.
«Личный состав подразделения хорошо подготовился к проверке и, показав неплохие результаты, справился с поставленными задачами. Подразделение готово к проведению аварийно-спасательных работ», - заключил Прудников.
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