РИАМО - 2 июл. Строительство дома по программе реновации жилфонда стартовало на Гаражной улице в столичном районе Соколиная Гора, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

К настоящему моменту уже выполнили подготовительные работы по устройству ограждения стройплощадки.

«Идут работы по устройству бытового городка и поставке материалов для шпунтового ограждения. Ввод дома в эксплуатацию планируется в 2022 году», — сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Многоэтажка рассчитана на 165 квартир, их общая площадь составит 9,7 тыс. кв. м. Отделка во всех квартирах будет соответствовать стандартам московской реновации.

На первом этаже дома разместят нежилые помещения: магазины, кафе, салоны красоты и спортклубы. Территория вокруг новостройки будет благоустроена. Во дворе появятся детская и спортивная площадки, там же разобьют газоны и цветники.