РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. В городском округе Мытищи более 50 тыс. человек сделали прививку против коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации горокруга.

Количество желающих привиться постоянно растет, и из-за ажиотажного спроса на вакцинацию иногда возникают перебои с обеспечением вакциной.

По состоянию на утро 2 июля, в 3 пунктах вакцинации, развернутых в торговых центрах, есть второй компонент вакцины, но не во всех есть первый компонент. Однако в течение дня ситуация постоянно меняется. На текущий момент в пункты уже поступило 4,8 тыс. доз «Спутника V».

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Текстовая трансляция

2 ИЮЛЯ

- Индийский штамм коронавируса в Москве вытеснил все остальные. Сейчас у инфицированных гораздо реже встречаются такие симптомы, как как потеря обоняния, вкуса, сухой кашель.

- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.

Локдаун – это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное для того, чтобы не вводить локдаун. Когда мы вводим QR-коды, мы выбираем не между QR-кодами и локдауном. Когда мы говорим, что надо массово вакцинироваться – это мера, которая минимизирует возможность скатиться в локдаун. Мы сделаем все, чтобы этого не было, приложим для этого все усилия.

- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.

- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.

- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.

Сейчас, когда мы получили взрывной рост заболеваемости, уже недостаточно этих мощностей (временных госпиталей - ред.), и мы дополнительно, я очень надеюсь, что на короткий период, снова подключаем в борьбу с вирусом и другие больницы. В летний период, мы знаем, что объем медицинской помощи по другим болезням всегда снижается.

- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.

- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.

Для меня большая честь находиться сегодня здесь, в институте. Я хочу поздравить вас с высокой наградой и поблагодарить за то, что благодаря институту, вам, академикам, ученым, сегодня есть вакцина от ковида. Очевидно, что она спасла огромное количество жизней. Сейчас у нас опять непростой период.

- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.

- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.

- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.