РИАМО - 2 июл. Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на киносъемочной площадке на западе Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Инцидент произошел 31 мая. Мужчина устанавливал декорации в съемочном павильоне, когда произошло их обрушение.

Рабочего доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

По данным СМИ, инцидент произошел на киностудии «Мосфильм». Часть декорации упала на 55-летнего рабочего, который получил ушибы и перелом позвоночника.