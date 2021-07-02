РИАМО - 2 июл. Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на киносъемочной площадке на западе Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Инцидент произошел 31 мая. Мужчина устанавливал декорации в съемочном павильоне, когда произошло их обрушение.
Рабочего доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
По данным СМИ, инцидент произошел на киностудии «Мосфильм». Часть декорации упала на 55-летнего рабочего, который получил ушибы и перелом позвоночника.
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