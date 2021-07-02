Летающие тарелки и круги на полях: что вы знаете об НЛО и пришельцах?
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Летающие тарелки и круги на полях: что вы знаете об НЛО и пришельцах? (1/0)
Начнем с простого. Как расшифровывается аббревиатура НЛО?
Новейшее лазерное оружие
Ну что вы! НЛО — признанное сокращение для обозначения неопознанных летающих объектов. Считается, что термин существует с 1947 года. Тогда американский пилот Кеннет Арнольд заметил в небе движущиеся светящиеся шары.
Неопознанный летающий объект
Правильно! Это русский аналог английского обозначения UFO (Unidentified Flying Object). Считается, что термин существует с 1947 года, — тогда американский пилот Кеннет Арнольд заметил в небе движущиеся светящиеся шары.
Низкочастотное линейное облучение
Нет, так называют неопознанные летающие объекты. Это русский аналог английского обозначения UFO (Unidentified Flying Object). Считается, что термин существует с 1947 года, — тогда американский пилот Кеннет Арнольд заметил в небе движущиеся светящиеся шары.
Летающие тарелки и круги на полях: что вы знаете об НЛО и пришельцах? (2/0)
А что скрывается за названием «Зона 51»?
Секретная военная база в США
Вы правы. Предположительно базу используют для тестов летательных аппаратов и систем вооружения. О ее существовании стало известно лишь в 2013 году. Однако, согласно конспирологическим теориям, на ее территории находится инопланетный корабль. В 2019 году энтузиасты и вовсе хотели взять «Зону 51» штурмом, чтобы посмотреть на инопланетян.
Это название самой строгой колонии в России
Нет, это название секретной военной базы в Соединенных Штатах, где предположительно проводят испытания летательных аппаратов и систем вооружения. О ее существовании власти рассказали лишь в 2013 году. Согласно конспирологическим теориям, на ее территории находится инопланетный корабль. В 2019 году энтузиасты и вовсе хотели взять «Зону 51» штурмом, чтобы посмотреть на инопланетян.
Это официальное название Бермудского треугольника
Вы ошиблись. На самом деле так называют секретную военную базу в США, где предположительно проводят испытания летательных аппаратов и систем вооружения. О ее существовании власти рассказали лишь в 2013 году. Согласно конспирологическим теориям, на ее территории находится инопланетный корабль. В 2019 году энтузиасты и вовсе хотели взять «Зону 51» штурмом, чтобы посмотреть на инопланетян.
Летающие тарелки и круги на полях: что вы знаете об НЛО и пришельцах? (3/0)
Знаете, что изучает цереология? Даем подсказку: слово cereal с английского переводится как «злаковые культуры».
Фото Александр Манзюк © РИАМО
Загадочные исчезновения людей в сельскохозяйственных районах
Вы были близко. Цереология тоже изучает загадочные явления, но связаны они с появлением кругов на полях. Самое раннее упоминание загадочных узоров встречается в брошюре «Дьявол-косарь» 1678 года. Уфологи считают, что удивительные круги на полях — результат работы инопланетян.
Наверное, что-то связанное с ГМО
Нет, это не так. Цереология изучает геоглифы, то есть геометрические рисунки на полях, образованные из полегших культур. Самое раннее упоминание загадочных узоров встречается в брошюре «Дьявол-косарь» 1678 года. Уфологи считают, что удивительные круги на полях — результат работы инопланетян.
Круги на полях
Верно. Цереология изучает геоглифы, то есть геометрические рисунки на полях, образованные из полегших культур. Самое раннее упоминание загадочных узоров встречается в брошюре «Дьявол-косарь» 1678 года. Уфологи считают, что удивительные круги на полях — результат работы инопланетян.
Летающие тарелки и круги на полях: что вы знаете об НЛО и пришельцах? (4/0)
Как принято называть те районы Земли, в которых чаще всего замечают НЛО?
Фото fox mulder2010 © flickr.com
Окна
Бинго! Уфологи предполагают, что в этих аномальных зонах находятся некие порталы, через которые к нам могут попадать НЛО, например, точки выхода из гиперпространственных коридоров.
Тоннели
Нет, их называют окнами. Уфологи предполагают, что в этих аномальных зонах находятся некие порталы, через которые к нам могут попадать НЛО, например, точки выхода из гиперпространственных коридоров.
Двери
Нет, их называют окнами. Уфологи предполагают, что в этих аномальных зонах находятся некие порталы, через которые к нам могут попадать НЛО, например, точки выхода из гиперпространственных коридоров.
Летающие тарелки и круги на полях: что вы знаете об НЛО и пришельцах? (5/0)
Как называют самое громкое событие, связанное с крушением НЛО?
Фото DragonRal © flickr.com
Тегеранский инцидент
Упс, промашка. Инцидент с таким названием действительно существует. Так, 19 сентября 1976 года военные в Тегеране наблюдали в небе что-то странное и засекли явление с помощью радара. А вот возможное крушение НЛО произошло в 1947 году неподалеку от американского города Розуэлл — там разбился некий летательный аппарат, который многие считают инопланетным кораблем с пришельцами на борту. Сейчас в Розуэлле находится Международный музей НЛО.
Вашингтонская карусель
Не совсем. Вашингтонской каруселью называют предположительно самый массовый случай наблюдения НЛО с 12 по 29 июля 1952 года. А вот возможное крушение НЛО произошло в 1947 году неподалеку от американского города Розуэлл — там разбился некий летательный аппарат, который многие считают инопланетным кораблем с пришельцами на борту. Сейчас в Розуэлле находится Международный музей НЛО.
Розуэлльский инцидент
Правильно! В 1947 году неподалеку от американского города Розуэлл разбился некий летательный аппарат, который многие считают инопланетным кораблем с пришельцами на борту. Сейчас в Розуэлле находится Международный музей НЛО.
Летающие тарелки и круги на полях: что вы знаете об НЛО и пришельцах? (6/0)
Как Бермудский треугольник, по предположению уфологов, может быть связан с инопланетянами?
Там находится база инопланетян
Вы угадали! Уфологи убеждены: аномалии Бермудского треугольника можно объяснить тем, что в нем находится секретная подводная база, куда прибывают НЛО.
Там чаще всего наблюдают НЛО
Не совсем. Существует множество других, более «популярных» у пришельцев мест, например, Фолкерский треугольник в Шотландии или английский городок Уилтшир. А вот Бермудский треугольник и его аномалии уфологи связывают с нахождением там секретной подводной базы, куда прибывают НЛО.
Да никак не связан, там просто сильное течение
Возможно, вы правы. Однако уфологи убеждены: аномалии Бермудского треугольника можно объяснить тем, что в нем находится секретная подводная база, куда прибывают НЛО.
Летающие тарелки и круги на полях: что вы знаете об НЛО и пришельцах? (7/0)
Знаете ли вы, как называют неопознанные летающие объекты в древнеиндийских источниках?
Шакунтала
Не верно, это Вимана. В индуистских и буддийских мифологических трактатах так называют летательные аппараты богов. В некоторых текстах даже можно найти подробное описание технологии их строительства. Для уфологов это очередное доказательство существования НЛО.
Меркава
Не верно, это Вимана. В индуистских и буддийских мифологических трактатах так называют летательные аппараты богов. В некоторых текстах даже можно найти подробное описание технологии их строительства. Для уфологов это очередное доказательство существования НЛО.
Вимана
Правильно! В индуистских и буддийских мифологических трактатах так называют летательные аппараты богов. В некоторых текстах даже можно найти подробное описание технологии их строительства. Для уфологов это очередное доказательство существования НЛО.
Летающие тарелки и круги на полях: что вы знаете об НЛО и пришельцах? (8/0)
И последний вопрос. Кого уфологи называют «людьми в черном»?
Высокоразвитых пришельцев
Не совсем. Такая версия иногда встречается, но чаще уфологи называют «людьми в черном» представителей секретной правительственной организации, которая скрывает информацию об НЛО от простых граждан. Впервые о «людях в черном» стало известно осенью 1953 года, когда американскому уфологу Альберту Бендеру пришлось распустить свою исследовательскую группу после визита троих людей в черной одежде на черном кадиллаке.
Представителей секретной правительственной организации
Именно так! Из-за высокого уровня секретности, который присваивается событиям, связанным с НЛО и внеземными контактами, уфологи считают, что существует некая организация, скрывающая информацию от простых граждан. Впервые о «людях в черном» стало известно осенью 1953 года, когда американскому уфологу Альберту Бендеру пришлось распустить свою исследовательскую группу после визита троих людей в черной одежде на черном кадиллаке.
Охранников на секретных объектах
Нет. Многие уфологи называют «людьми в черном» представителей секретной правительственной организации, которая скрывает информацию от простых граждан. Впервые о «людях в черном» стало известно осенью 1953 года, когда американскому уфологу Альберту Бендеру пришлось распустить свою исследовательскую группу после визита троих людей в черной одежде на черном кадиллаке.
Убежденный скептик
Вы твердо стоите на земле и не верите в то, чего не видели своими глазами. Поэтому разговоры об НЛО у вас стойко ассоциируются с телепередачами «Рен ТВ». На загадочных фото НЛО вы видите только дефекты камеры, а круги на полях вызывают у вас лишь раздражение из-за испорченного урожая. Хотя звездной ночью даже вас может посетить мысль о том, что люди — не единственные разумные обитатели Вселенной…
Интересующийся неофит
Неплохой результат! Скорее всего, вы с интересом сморите фильмы о пришельцах и с нетерпением ждете заявлений астрономов или представителей разведки США о новых встречах с НЛО. Однако, рассказы о загадочных существах с планеты Нибиру или похищениях инопланетянами кажутся вам бредом сумасшедшего. В общем, хочется верить, но верится с трудом…
Просветленный уфолог
Ничего себе, Малдер и Скалли позавидовали бы вашим знаниям! Вы провели не один вечер за просмотром видео об НЛО и, возможно, пытались получить доступ к засекреченным данным о внеземных контактах. Вы сможете не просто поддержать любую беседу о летающих тарелках и пришельцах, но и не упадете в грязь лицом перед профессиональным уфологом. Признавайтесь, сколько раз пересматривали «Секретные материалы»?
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