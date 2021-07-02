Вы правы. Предположительно базу используют для тестов летательных аппаратов и систем вооружения. О ее существовании стало известно лишь в 2013 году. Однако, согласно конспирологическим теориям, на ее территории находится инопланетный корабль. В 2019 году энтузиасты и вовсе хотели взять «Зону 51» штурмом, чтобы посмотреть на инопланетян.

Нет, это название секретной военной базы в Соединенных Штатах, где предположительно проводят испытания летательных аппаратов и систем вооружения. О ее существовании власти рассказали лишь в 2013 году. Согласно конспирологическим теориям, на ее территории находится инопланетный корабль. В 2019 году энтузиасты и вовсе хотели взять «Зону 51» штурмом, чтобы посмотреть на инопланетян.

Это название самой строгой колонии в России