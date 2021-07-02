РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. До конца текущего года в Балашихе откроют 3 школы и 3 мини-детских сада, всего за год в округе заработают 11 новых соцобъектов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Работа по открытию социальных объектов в регионе идет полным ходом. В Балашихе до конца года будет функционировать 11 новых объектов социальной направленности. На сегодняшний день уже открыто 5 соцобъектов: 3 детских сада общей мощностью 540 мест и 2 мини-сада на 105 мест», - сказала зампред правительства Московской области - министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что до конца нынешнего года в городском округе заработает еще 6 объектов: 3 школы и 3 мини-сада на 320 мест.

По ее словам, очень важно, чтобы социальные объекты были в доступе у каждого, поэтому работа по их открытию - на особом контроле.

«Уже в августе откроются мини-сады в микрорайоне Саввино и Железнодорожный, а в сентябре откроют свои двери сразу 4 объекта: школа на 1,1 тыс. мест на шоссе Энтузиастов, 38, школа на 900 мест в квартале «Столичный», пристройка к школе на 600 мест на ул. Юннатов, 8 и мини-сад на 185 мест в микрорайоне Кучино. Все объекты современные и комфортные», - заключила Каклюгина.

В Подмосковье до конца 2021 года откроется 125 новых объектов социального профиля.