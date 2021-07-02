РИАМО - 2 июл. Протяженность линий рельсового транспорта столицы, включая метрополитен и МЦД, достигнет 1 тыс. км к 2024 году, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы попросили международную компанию BCG провести исследование. Данные говорят о том, что масштабная программа развития метрополитена и железнодорожного транспорта в Москве выведет столицу в мировые лидеры по плотности сети рельсового транспорта. К 2024 году у нас суммарная протяженность линий рельсового транспорта составит 1 тыс. км», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на метрополитен и МЦК к 2024 году будет приходиться 520 км линий, а на МЦД и ж/д линии – 480 км.

Бочкарев также добавил, что огромная работа проделана в городе по строительству дорог. С 2011 года улично-дорожная сеть выросла более чем на 1 тыс. км. До конца 2023 г. предстоит построить около 300 км дорог.

«Развитие транспортной инфраструктуры – ключевое направление работы Стройкомплекса. При этом огромное внимание уделяется дорожному строительству. В планах на этот год – ввести около 74 км дорог, 18 мостов, эстакад и тоннелей, а также 16 пешеходных переходов», – резюмировал он.

Большую кольцевую линию метро планируют запустить в 2022 году>>