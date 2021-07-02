РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Хоккейный клуб «Витязь» из городского округа Подольск заключил контракт с новым нападающим Ильей Аркаловым, он перешел из столичного «Спартака», сообщается на сайте команды.

Нападающий Аркалов пополнил подмосковный клуб. Он перешел из столичного «Спартака».

Аркалов родился 27 октября 1993 года в Москве. Рост - 187 см, вес - 86 кг. Хват левый. Играет под №93.

С 2009 по 2011 год выступал за клубы юниорских лиг Северной Америки. В сезоне 2011-2012 годов провел 12 матчей за клуб Североамериканской хоккейной лиги «Остин Брюинз», после чего вернулся в Россию. Стал игроком клуба Молодежной хоккейной лиги «Белые Тигры» из Оренбурга.

Дебютировал в КХЛ в сезоне 2012-2013 годов в новокузнецком «Металлурге». С 2013 по 2015 год играл за «Автомобилист» в КХЛ. С 2015 по 2017 год - за «Медвешчак» в Загребе Хорватии в КХЛ.

С 2017 по 2019 год играл за «Нефтехимик». В сезонах с 2019 по 2020 и с 2020 по 2021 год выступал за «Спартак».